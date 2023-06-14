Слово редакции

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум, поэтому большую часть этого номера «Ъ-Стиль» мы по традиции посвятили Северной столице и наиболее значительным событиям, которые там ожидаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Выставки, фестивали и премьеры будут проходить не только в дни экономического форума, но и на протяжении всего лета. Представляем путеводитель по новым питерским ресторанам, рассказываем, какие вещи взять с собой в короткую поездку, какие отели и курорты выбрать для отдыха в России и за рубежом.

Редакция