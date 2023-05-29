В Киеве суд продлил на 60 суток домашний арест наместника Киево-Печерской лавры Павла

Соломенский райсуд Киева продлил на два месяца домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя). Его обвиняют по по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УК Украины.

Как отмечает украинское издание «Страна.ua», на время действия домашнего ареста митрополиту Павлу запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и сотовой связью, а также общаться с кем-либо, кроме своих близких родственников. Также наместник Киево-Печерской лавры обязан носить электронный браслет.

Представители защиты священнослужителя рассказали журналистам, собираются подавать апелляцию на решение суда о продлении срока домашнего ареста митрополита.

1 апреля Служба безопасности Украины возбудила против митрополита Павла уголовное дело из-за подозрений в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». Его отправили под домашний арест на два месяца. Сам он считает свой арест «политическим заказом». Вместо него службу УПЦ в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий. Президент Украины Владимир Зеленский после возбуждения уголовного дела против митрополита Павла заявил, что власти держат под контролем ситуацию, связанную с «духовной независимостью» страны.

Подробнее о церковном расколе на Украине и деле митрополита Павла читайте в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Александр Кислов