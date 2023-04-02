Службу УПЦ в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий (Орест Березовский) возглавил богослужение Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Накануне, 1 апреля, настоятель лавры митрополит УПЦ Павел был отправлен под домашний арест.

В своем Telegram-канале СПЖ опубликовал видео со службы. Утверждается, что на входе в обитель дежурят 20 полицейских.

Митрополит Онуфрий — предстоятель УПЦ и постоянный член Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). В 2018 году он был внесен в базу «Миротворец» как «агент влияния РПЦ» и «противник создания независимой поместной церкви» на Украине.

1 апреля Шевченковский суд Киева отправил митрополита Павла под домашний арест до 30 мая. Служба безопасности Украины обвинила митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». Следствие также установило, что митрополит оправдывал действия России на Украине. Сам он считает свое дело «политическим заказом» и подчеркивает, что всегда был против агрессии.

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Лусине Баласян