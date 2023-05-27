Белгородский город Шебекино обстреляли второй раз за день

Город Шебекино Белгородской области попал под «многочисленный артиллерийский обстрел», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, но есть повреждения нескольких строений и линии электропередачи.

По словам господина Глакова, были выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Осколками повреждено несколько магазинов, также посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех жилых домах.

«В результате попадания снаряда в гараж, который расположен в гаражном комплексе, произошло возгорание. Огонь потушен, вместе с гаражом сгорел и автомобиль. Также в городе линия электропередачи»,— написал губернатор в Telegram.

Позднее он сообщил, что в селе Поповка Краснояружского района был сбит беспилотник. В результате этого инцидента разрушений нет.

Ранее сегодня, 27 мая, город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, взрывной волной поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене. 26 мая при обстреле Шебекинского округа получил ранения мужчина. В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер