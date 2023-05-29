Постпред КНР при ЕС о Крыме: Китай поддерживает территориальную целостность всех стран

Постоянный представитель Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что китайская сторона выступает за территориальную целостность всех стран, в том числе Украины. Он подчеркнул, что Китай не занимает пророссийскую позицию, но «пытается способствовать миру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фу Цун

Фото: Tingshu Wang / Reuters Фу Цун

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В интервью The New Stateman Фу Цуна спросили, верно ли, что, как считают в Европе, Китай занимает твердую пророссийскую позицию. «Я не согласен с такой оценкой. Китай предельно ясно дает понять, что выступает за территориальную целостность всех стран. Но я не понимаю, как вы можете добиться прочного мира, если законные опасения обеих сторон в области безопасности не принимаются во внимание в полной мере. Так что вы не можете сказать, что Китай на стороне России в этом вопросе. Китай пытается способствовать миру»,— ответил он.

Китайского посла также спросили, считают ли власти КНР Крым частью Украины. «Китай выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран, включая Украину»,— ответил китайских посол.

16 мая китайский спецпредставитель по Украине Ли Хуэй отправился в европейское турне, в рамках которого посетил Украину и встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. В конце своего турне он прибыл в МИД России для переговоров с российской стороной. 26 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов, которые говорили с Ли Хуэем, сообщила, что он предлагал признать занятые Россией украинские территории российскими.

Отметим, что ранее газета The New York Times сообщила, что постпред Китая при ЕС Фу Цун перед визитом в Пекин президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявил о «неверной интерпретации» заявления лидеров России и Китая о сотрудничестве. Как передает газета, по словам Фу Цуна, заявления о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином — лишь риторический прием.

24 февраля 2023 года, через год после начала военного конфликта, Китай предложил свой план по мирному урегулированию. План состоит из 12 пунктов и включает следующие предложения: прекратить огонь, начать мирный диалог, прекратить односторонние ограничения, обеспечить стабильность цепочек поставок. Владимир Зеленский не поддержал этот план. Он объяснил это тем, что план предусматривает территориальные уступки, на которые Украина не пойдет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина