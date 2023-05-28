Эрдоган объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил перед избирателями о своей победе на втором туре выборов и спел победную песню. По последним официальным данным ЦИКа Турции, после обработки 75% голосов Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer, Reuters Фото: Murad Sezer, Reuters

«Мы будем править страной ближайшие пять лет»,— сказал господин Эрдоган своим сторонникам с крыши автобуса в своем родном районе Стамбула (трансляцию ведет TRT Haber). «Дай Бог, мы будем достойны вашего доверия»,— добавил президент. Он назвал итоги выборов в Турции праздником демократии.

Реджепа Тайипа Эрдогана поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич и глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба. На улицах Стамбула и Анкары сторонники господина Эрдогана уже празднуют его победу.

По данным Anadolu, после обработки 98% бюллетеней господин Эрдоган набрал 52,09%, господин Кылычдароглу — 47,91%. В первом туре они набрали 49,52% и 44,88% соответственно. Лидер правой коалиции «Альянс предков» Синан Оган, который в первом туре набрал 5,17%, в обмен на сделку с господином Эрдоганом призвал своих сторонников голосовать за него во втором туре.

О выборах читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Анастасия Ларина