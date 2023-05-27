В Краснодаре в пострадавшем из-за атаки беспилотников пятиэтажном доме заменят 20 окон

В Краснодаре в многоквартирном доме по улице Гаражной специалисты устанавливают новые окна в квартирах, которые пострадали в результате падения беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Сейчас идут работы по установке 20 окон в пятиэтажном доме. Завершить их планируют к завтрашнему вечеру»,— говорится в сообщении.

Кроме того, с прилегающих территорий вывозят мусор, разбирают поврежденную кровлю в частном доме. Демонтаж и установка кровли займет около 20 дней.

Всего на месте сейчас работает около 20 специалистов.

Напомним, Краснодар утром 26 мая был атакован с помощью двух беспилотников, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В районе улицы Морской прогремел взрыв. Власти Краснодара сообщили о повреждении офисного здания и жилого дома, а также двух зданий на улице Гаражной, расположенной неподалеку. Там выбило окна в пятиэтажном доме и повредило крышу частного домовладения.

Тат Гаспарян

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