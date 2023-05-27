Дефолт откладывается

Минфин США сдвинул дату возможного дефолта. Если Конгресс не поднимет потолок госдолга или не приостановит его действие, технический дефолт страны по долговым обязательствам может наступить 5 июня, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. Изначально там ожидали, что это произойдет 1 июня.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Minchillo, AP Фото: John Minchillo, AP

За прошлый год объем заимствований Вашингтона вырос на $2 трлн, превысив максимально допустимый лимит в $31 трлн. Возможность повысить этот потолок Белый дом почти месяц обсуждает с контролируемой республиканцами Палатой представителей Конгресса. В начале недели сообщалось о сложностях в переговорах. Но минувшей ночью президент США Джо Байден заявил, что стороны «очень близки к договоренности».

Впрочем, инвесторов эти заверения пока не обнадеживают, говорит управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Джо Байден и пресс-секретарь Белого дома выдают желаемое за действительное. Говорят, мол, мы уже договорились. Через день берут интервью у спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который заявляет, что они только выразили готовность к конструктивному диалогу. По состоянию на 26 мая имеющихся для расходования средств было всего $60 млрд.

По факту у Минфина уже нет денег на бюджетные статьи. Уже июньские зарплаты госслужащих могут попасть под нож. Если они быстро примут это решение, то в июле этим работникам все компенсируют. А пока все окэшили свои инвестиции — сидят с долларами и ждут. Около месяца стагнируют биткойн и другие криптовалюты, развивающиеся рынки сильно приуныли. Несколько индийских IPO на прошлой неделе не состоялось из-за отсутствия заявок».

Как пишут американские СМИ, демократы предлагали пополнить бюджет за счет повышения налогов для сверхбогатых. Республиканцы, в свою очередь, настаивали на заморозке расходов казны на уровне 2022 года на следующее десятилетие. Такой законопроект с небольшим перевесом голосов приняла Палата представителей. На каких условиях в итоге будет заключено соглашение об изменении потолка, также повлияет на настроения инвесторов, отмечает стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян.

По его мнению, результаты пятничных торгов говорят о том, что игроки позитивно воспринимают сообщения о прогрессе в переговорах: «В пятницу рынки закрылись в плюсе как раз на фоне довольно удачных переговоров. Стороны порадовались новости о том, что осталось обсудить не так много, порядка $70-80 млрд. Есть разговоры о том, что сделка может быть уже к концу недели. В этих условиях спрос на защитные активы будет снижаться. Золото не так давно росло как раз на фоне общих страхов, общего спроса на хедж.

Инвесторы еще могут попытаться сыграть, сделать какие-то краткосрочные агрессивные ставки на проциклический IT-сегмент в первую очередь, там может продолжаться какой-то краткосрочный импульс. Возможно, несколько дней, возможно, до конца следующей недели. Но мы не считаем, что полностью снимается сценарий рецессий в текущем году. И среднесрочно инвесторы должны формировать свои позиции, исходя из такого сценария.

Если в итоге сделку заключат, это будет общим позитивом на рынке. Недавние данные говорят о сохранении неплохой деловой активности в Штатах, что в плюс главным сырьевым активам — нефти и газу, соответственно, плюс для российского рынка. Если итоговые условия будут ближе к предложению республиканцев, то есть бюджет 2024-го сократится на значительные 13%, то это окажет давление на ожидание роста ВВП в следующем году. Это подтолкнет инвесторов к мысли о том, что возможно давление на экономику как к концу этого года, так и в следующем.

Вероятнее всего, будет какое-то промежуточное соглашение, то есть частично сократят расходы, частично повысят налоговую нагрузку дискреционного характера».

Как ранее заявляла глава американского Минфина Джанет Йеллен, ожидание до последней минуты решения по госдолгу может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США. Если потолок задолженности не удастся повысить, это в том числе поставит под вопрос способность Вашингтона защищать интересы нацбезопасности страны.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова