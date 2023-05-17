Зарубежные СМИ: Как проходят переговоры по госдолгу США?

Президент США Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа—Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом. Американский лидер поедет только в Японию на саммит «семерки». При этом Белый дом оптимистично оценивает перспективы соглашения с республиканцами о повышении лимита госдолга. В конце недели у Байдена запланирован очередной телефонный разговор и личная встреча с конгрессменами по этому поводу. Но республиканец и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти более сдержан в прогнозах. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

В очередной раз пара недель отделяет США от дефолта. Министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что уже к 1 июня у правительства будет недостаточно денег для оплаты счетов. Поскольку времени для достижения компромисса все меньше, президент Джо Байден активизирует усилия, отмечает The New York Times. Американский лидер провел срочные переговоры с четырьмя членами Конгресса и поручил двум своим главным советникам найти решение.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти дал первый намек на возможность увеличения потолка госдолга, пишет Financial Times. Этого оказалось достаточно, чтобы Байден сорвал запланированный саммит в Австралии и пообещал вернуться в Вашингтон.

Еще накануне австралийский премьер Энтони Албаниз мог надеяться, что встреча с главами Индии, Японии и США состоится, подчеркивает The Guardian. Но оказалось, что совместное противодействие Пекину, которое должно было обсуждаться на саммите, волнует американского президента меньше грядущего краха национальной экономики.

Правда, переговоры по госдолгу между Байденом и конгрессменами продвинулись разве что на дюйм, уверен обозреватель The Washington Post. Кевин Маккарти говорит, что сделку могут заключить к концу недели, но «предстоит еще много работы». Согласно опросу Ipsos, 80% американцев внимательно следят за этими обсуждениями, ведь дефолт отразится на благополучии их семей, говорится в исследовании.

Кроме того, проблемы с госдолгом могут помешать и оказанию помощи Украине, пишет Politico. Сопредседатель кокуса по Украине Майк Куигли предостерегает: если США не справятся, воцарится сущий ад и хаос. И неудачное урегулирование кризиса «помешает выполнению всех крупных задач».