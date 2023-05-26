Президент Всемирного банка не ожидает дефолта в США

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс в интервью CNN заявил, что не ожидает дефолта в США. Он объяснил, что подобные ситуации происходят раз в несколько лет, и сейчас проблема заключается в законодательстве США.

«Если не повысить потолок госдолга, то случится дефолт. Это нежизнеспособный выбор. Поэтому я выступаю за то, чтобы в определенный момент люди выдохнули и изменили закон. В итоге лимит на траты будет установлен до того момента, как будет достигнут»,— объяснил господин Малпасс.

Глава ВБ также считает необходимым принять меры по сокращению расходов. Он положительно оценил то, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. «Как минимум, одно дело сделано»,— добавил Дэвид Малпасс.

В Минфине США предупреждали, что к июню у ведомства могут закончиться деньги из-за достижения потолка госдолга. Если до этого времени демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации Джо Байдена не удастся урегулировать вопрос, США будет грозить национальный дефолт, который ударит по всей мировой экономике.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И невозможное возможно».

Лаура Кеффер