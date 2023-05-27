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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино

Город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но одной женщине стало плохо в результате стресса, ее госпитализировали.

Кроме того, взрывной волной был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене. «Также есть прилеты на территорию парковки — повреждено дорожное полотно. Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он поврежден»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 25 мая взрывное устройство было сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, никто не пострадал. 26 мая при обстреле Шебекинского округа получил ранения мужчина.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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