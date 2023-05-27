Зеленский ввел санкции против 220 связанных с Россией и Белоруссией предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении 51 физлица и 220 организаций, преимущественно связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

В санкционный список внесены компания МТС и ее дочерняя структура «МТС Авто», 2GIS Local Search Limited (зарегистрирована на Кипре), «РЖД логистика», «РЖДстрой», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

Среди белорусских предприятий: Минский автомобильный завод, Минский механический завод им. С. Вавилова, витебский завод радиодеталей «Монолит».

13 мая Владимир Зеленский утвердил четыре указа с санкциями против России. Под них попали 258 физических и 733 юридических лица не только из РФ, а также из самой Украины, Германии, Франции, Кипра, Армении и других стран.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».