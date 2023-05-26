В Архангельске отменили концерт группы «Сплин»

Организаторы концерта рок-группы «Сплин» в Архангельске сообщили об отмене мероприятия. До этого коллектив трижды переносил свое выступление в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Сплин» Александр Васильев в 2019 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Лидер группы «Сплин» Александр Васильев в 2019 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения»,— указано на странице концерта во «ВКонтакте».

Ранее в 2023 году «Сплин» без объяснения причин убрали с афиш фестивалей «Брат-2: Живой Soundtrack» (Москва) и «Ветер Сибири» (Новосибирск). На приглашение коллектива жаловались активисты региональной ячейки организации «Союз отцов» — они требовали, чтобы лидер группы Александр Васильев «показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает».

Концерты рок-группы «Сплин» стали переносить начиная с августа 2022 года. В том месяце Александр Васильев на рок-фестивале «Чернозем» (Воронежская область) выступил в поддержку музыкантов, которые покинули Россию с началом военной операции на Украине.

Об отмене рок-концертов в России — в материале «Ъ» «Рокеры затаскались по судам».

Григорий Лейба