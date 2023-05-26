Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Архангельске отменили концерт группы «Сплин»

Организаторы концерта рок-группы «Сплин» в Архангельске сообщили об отмене мероприятия. До этого коллектив трижды переносил свое выступление в городе.

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев в 2019 году

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев в 2019 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев в 2019 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения»,— указано на странице концерта во «ВКонтакте».

Ранее в 2023 году «Сплин» без объяснения причин убрали с афиш фестивалей «Брат-2: Живой Soundtrack» (Москва) и «Ветер Сибири» (Новосибирск). На приглашение коллектива жаловались активисты региональной ячейки организации «Союз отцов» — они требовали, чтобы лидер группы Александр Васильев «показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает».

Концерты рок-группы «Сплин» стали переносить начиная с августа 2022 года. В том месяце Александр Васильев на рок-фестивале «Чернозем» (Воронежская область) выступил в поддержку музыкантов, которые покинули Россию с началом военной операции на Украине.

Об отмене рок-концертов в России — в материале «Ъ» «Рокеры затаскались по судам».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...