«Сплин» убрали из списка участников фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы «Союза отцов»

Группу «Сплин» убрали с афиши участников рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет в Новосибирске 11–13 августа. На это обратил внимание Telegram-канал «сибирьмедиа».

Музыкальный коллектив пропал из списка участников мероприятия, после того как отменить его выступление потребовали общественники из «Союза отцов Новосибирской области». Как заявили в организации 30 марта, лидер группы Александр Васильев «показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает».

«Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого? Нужно усилить контроль за этими организаторами»,— говорится в посте организации во «ВКонтакте».

Организаторы фестиваля, а также группа «Сплин» пока никак не прокомментировали ситуацию.

В августе 2022 года Александр Васильев на рок-фестивале «Чернозем» под Воронежем выступил в поддержку музыкантов, которые покинули Россию после начала военной операции на Украине. После этого концерты группы по всей стране стали переносить.

Лаура Кеффер