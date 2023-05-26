«Неприятный сюрприз от китайских друзей»

«Не читайте советских газет»,— так «Газпром» опроверг информацию западных СМИ о том, что Пекин якобы затягивает строительство газопровода «Сила Сибири-2». По данным Reuters и Financial Times, Китай рассматривает альтернативный проект поставок газа из Туркмении. Издания приводят мнения экспертов, которые полагают, что КНР добивается более выгодных для себя условий, пользуясь нынешней уязвимостью российской стороны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает, что Китай всегда был сложным переговорщиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Агентство Reuters и газета Financial Times со ссылкой на неких экспертов сообщили о том, что Китай затягивает строительство российского газопровода «Сила Сибири-2». Более того, теоретически можно так понять, что стратегический партнер и союзник намерен вообще отказаться от этого проекта в пользу маршрута из Туркмении. Таким образом, делается вывод, что переговоры если не провалились, то близки к этому.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов образно опроверг данную информацию цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Афанасьевича Булгакова: «Не читайте советских газет и не говорите за обедом о большевизме и медицине». Однако из слов Сергея Владимировича явно не следует, что данный контракт в ближайшее время будет подписан. И в целом не совсем понятно, когда может состояться столь радостное событие.

Между тем известный российский предприниматель Олег Дерипаска написал у себя в Telegram-канале буквально следующее: «Похоже, для Сибири останется побольше газа. Надеюсь, что хватит не только на газификацию Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Красноярского края, Хакасии, Тувы, но и на пару-тройку газохимических комплексов для обеспечения сырьем промышленности Сибири и Дальнего Востока».

Собственно, что такое «Сила Сибири-2» и почему эта трасса так важна? Речь идет о новом газопроводе в Китай через Монголию. Труба дает возможность в разы увеличить поставки газа на восточном направлении. Кроме того, это позволит полноценно осваивать крупнейшие в Восточной Сибири Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. И, главное, это обеспечит поступление средств в государственную казну, что особенно актуально, учитывая, что главный для Российской Федерации западный газовый рынок, скажем мягко, утратил актуальность, а грубо говоря, мы его без пяти минут потеряли, равно как и немалые экспортные доходы.

И если мы получаем еще и такой сюрприз от китайских друзей, то перспектива, опять же скажем мягко, вырисовывается отнюдь не безоблачная. Особенно если западные бывшие партнеры сумеют еще в какой-то мере перетянуть на свою сторону Индию. И тем более на фоне того, что цены на газ в Европе падают и падают, и в Азии, как считается, они и так намного ниже, чем в Старом Свете.

Не секрет, что китайские товарищи очень сложные переговорщики, и своей выгоды они никогда не упустят, тем более когда партнеру особенно некуда деваться.

Что касается заверений о вечной дружбе и партнерстве, о совместной борьбе за многополярный мир, все это, конечно, хорошо, но бизнес есть бизнес. Так что ничего личного.

Хотя может так показаться, что друзья добиваются не только экономических, финансовых, но и даже политических уступок. Впрочем, не будем дальше углубляться в конспирологию, тем более что «Газпром», как мы знаем, все это опровергает.

И, наконец, нужно радоваться, что в итоге удастся газифицировать нашу российскую Сибирь и Дальний Восток. А то Китай и Монголия, получается, с газом, а наш отечественный потребитель — дровами топи? Наверное, это не совсем правильно.

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