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Коммерсантъ FM
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Мусульмане поддержали требование РЕК проверить эксперта по делу Евгении Беркович на антисемитизм

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ присоединилось к требованию Российского еврейского конгресса (РЕК) провести проверку в связи с «антисемитскими высказываниями, допущенными руководителем лаборатории деструктологии в Московском государственном лингвистическом университете им. Мориса Тореза Романом Силантьевым». Роман Силантьев является автором экспертизы, на основании которой на режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Роман Силантьев

Роман Силантьев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Роман Силантьев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

17 мая РЕК обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку высказываний господина Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности.

Поводом стал комментарий Романа Силантьева на ресурсе Lomovka, в котором он привел, в частности, данные своей экспертизы спектакля «Финист Ясный Сокол». «Ранее на основании этой экспертизы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма,— говорится в письме РЕК.— Обвиняемой по этому делу стала в том числе режиссер спектакля Евгения Беркович».

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. В основу постановки легла пьеса Светланы Петрийчук, написанная на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска» (вручается при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы) — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

По мнению РЕК, «комментарий Силантьева, размещенный в телеграм-канале, содержит множество антисемитских предрассудков». «Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям»,— сказано в заявлении РЕК.

Сегодня о поддержке позиции РЕК мусульманской общественностью заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России доктор теологии Дамир Мухетдинов.

«Мы полностью солидаризируемся с обращением Российского еврейского конгресса на имя председателя Следственного комитета Российской федерации Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту высказываний гражданина Силантьева Р. А. на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности,— говорится в письме Дамира Мухетдинова президенту РЕК Юрию Каннеру.— Считаем должным обратить внимание широкой общественности на недопустимость любых действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии как противоречащих российскому законодательству, так и здравому смыслу».

Подробнее о деле Евгении Беркович и Светланы Петрийчук «Ъ» писал в публикации «СКР выходит на подмостки».

Павел Коробов

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