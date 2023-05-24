Выход версии RuStore для Android TV запланирован на лето

Компания VK, разрабатывающая магазин мобильных приложений RuStore, анонсировала версию площадки для смарт-ТВ и телеприставок. О намерении адаптировать под них магазин, доступный пока что только в версии для телефонов на Android, сообщил вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков. Речь идет об адаптации версии для платформы Android TV, уточнил он в ответ на вопрос «Ъ».

«Мы будем адаптировать (RuStore.— "Ъ") под новые платформы: под планшеты, под медиаплееры и под ТВ»,— сказал господин Мыздриков в ходе Российского интернет-форума. Выход новой версии, согласно презентации на форуме, запланирован на лето. Господин Мыздриков заявил, что у VK уже есть договоренности с рядом производителей ТВ-устройств о предустановке RuStore, но не стал раскрывать, с какими.

VK ранее не сообщала о намерениях сделать версию RuStore для телевизоров. Однако Минцифры в марте представило проект постановления правительства, в котором содержится требование о предустановке национального магазина приложений на поддерживаемые его ТВ. Документ также предписывает глубоко интегрировать RuStore в операционную систему продаваемых в России телефонов вплоть до предложения регистрации при первом включении устройства. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) раскритиковала инициативу: согласно ее отзыву, интеграция RuStore противоречит договоренностям производителей телефонов с Google.

Подробнее о работе магазина от VK — в публикации «Ъ» «Приложения загрузили параллельно».

Юрий Литвиненко