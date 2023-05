Приложения загрузили параллельно

В магазине приложений от VK RuStore появились приложения от крупных иностранных издателей, в том числе от тех, которые отозвали свои приложения из российского сегмента Google Play. На платформе представлено 300 сервисов, в числе которых приложения от Microsoft и Opera, TikTok и карты Here WeGo. Их издателем указан альтернативный магазин приложений Aptoide, который позволяет разработчикам распространять свои приложения по десяткам магазинов-партнеров.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В разработчике магазина Android-приложений RuStore VK рассказали “Ъ”, что на платформе теперь доступны сервисы иностранных разработчиков, в частности TikTok, Opera Mini, Skype Lite. Издателем этих и других иностранных приложений указан не собственно обладатель прав на приложения (в случае с упомянутыми приложениями — ByteDance, Opera и Microsoft), а португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide. Пресс-служба VK уточнила, что «привлекают разработчиков и партнеров» для расширения ассортимента RuStore: «В магазине сейчас опубликовано около 300 иностранных приложений различных категорий». В компании, однако, не ответили на вопрос о причастности Aptoide к публикации.

Aptoide — альтернативный магазин, представленный как клиентом для устройств на Android, так и сайтом, с которого можно напрямую скачивать установочные пакеты приложений. Компания также поддерживает сервис Catappult, который, по информации с его сайта, позволяет публиковать игры более чем в 20 «партнерских магазинах». В числе вендоров, с которыми работает Catappult, на сайте указаны китайские бренды телефонов Huawei, Xiaomi, Oppo и Meizu, а также локальные магазины приложений One Store (Южная Корея) и Apptoko (Индонезия). Упоминаний VK или RuStore на сайте Catappult нет. “Ъ” направил вопрос в Aptoide.

В числе приложений, издателем которых в RuStore указан Apptoide, есть и картографический сервис Here WeGo. После начала военной операции на Украине разработчик приложения Here Technologies изъял его из российского сегмента Google Play. В подборке приложений присутствует приложение новостного сервиса Microsoft Start, отключенного в России в марте 2022 года. “Ъ” направил запрос в Microsoft и Here.

Практика публикаций иностранных приложений в российских магазинах через третье лицо не нова. В частности, в магазине AppBazar от МТС был опубликован ряд мобильных игр от иностранных разработчиков, их издателем числился российский контент-провайдер «СМС-Сервисы» (см. “Ъ” от 22 ноября 2022 года). RuStore еще в феврале открыл инструменты публикации приложений для иностранных издателей. Таким, в частности, в апреле стала сингапурская Likeme — владелец платформы коротких видео Likee.

За Aptoide закрепилась неоднозначная репутация — в частности, пользователи указывали на распространение на платформе неавторизованных вендорами копий приложений, говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб. Но, по его мнению, программ масштаба Skype это касаться не должно: «Думаю, что с наиболее популярными издателями у Aptoide есть прямое взаимодействие». Он считает невысокими риски при загрузке приложений такого класса через RuStore, «но пока эти приложения доступны широкой аудитории в Google Play». Господин Голуб сказал, что ему, как пользователю, было бы интересно увидеть в RuStore подтверждение всей цепочки дистрибуции, начиная от автора приложения: «Это послужило бы дополнительным способом подтверждения доверия». Но большинству пользователей это неинтересно, добавляет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Юрий Литвиненко