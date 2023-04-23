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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Кубы примет участие в ПМЭФ

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус прибудет с официальным визитом в Россию в начале июня. В рамках поездки он посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.

«В первую очередь он примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, который пройдет в Сочи 7-9 июня. После чего он посетит с официальным визитом Москву, а затем отправится на Санкт-Петербургский международный экономический форум»,— сказал Хулио Гармендия Пенья «РИА Новости».

В этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что представители бизнеса из недружественных стран заинтересованы в участии в ПМЭФ. Глава МИД Сергей Лавров в ходе своего визита в Бразилию передал приглашение на ПМЭФ президенту страны Луле да Силве.

Олеся Павленко

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