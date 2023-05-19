FT: несколько западных спикеров, заявленных в программе ПМЭФ, не примут участие в форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня, среди прочих включил в число гостей мероприятия бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неопубликованную программу ПМЭФ. Однако господин Шмидт не планирует ехать на форум и даже не получал на него приглашения, передает FT со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. Кроме того, форум не посетят еще несколько заявленных в качестве гостей западных спикеров, сообщает издание.

Как заявляет FT, в числе гостей также упоминаются, в частности, генеральный директор Lucid Motors Питер Роулинсон, а также профессор Стэнфорда и бывший акционер «Яндекса» Илья Стребулаев. Они сообщили изданию, что не будут посещать форум.

Согласно программе ПМЭФ, как утверждает FT, в форуме также должны принять участие британский физик и программист Стивен Вольфрам и исследователь искусственного интеллекта из США Элиэзер Юдковский. Они заявлены для участия в дискуссии об ИИ вместе с господами Шмидтом и Стребулаевым, сообщает издание. Исследователь и ученый заявили FT, что получили приглашение ПМЭФ, но не будут принимать участия в форуме.

В программе также сообщается об участии в ПМЭФ Слоана Гибсона, бывшего заместителя министра по делам ветеранов США в администрации президента Барака Обамы, сообщает издание. Господин Гибсон не смог сразу ответить на просьбу о комментарии FT.

Издание также сообщает, что в списке гостей форума преобладают высокопоставленные лица из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия и Китай. По информации FT, в программе нет ни одного иностранного чиновника «рангом выше министерского», даже из стран, которые Россия считает дружественными, за исключением первой леди Бурунди — Анджелин Ндайишимие.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к участию в ПМЭФ в 2023 году. Он добавил, что не может назвать эти компании, потому что «их просто живьем съедят». 23 апреля премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что примет участие в ПМЭФ. Глава МИДа Сергей Лавров в ходе своего визита в Бразилию передал приглашение на ПМЭФ президенту страны Луле да Силве.

В 2022 году форум прошел с 15 по 18 июня, в нем участвовали представители из 131 государства. В форуме среди прочих участвовали представитель движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) и временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. По словам советника президента Антона Кобякова, на полях ПМЭФ в прошлом году было подписано 691 соглашение на сумму 5,6 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов