Вице-премьер Чернышенко предложил китайским партнерам упростить лицензирование для российских онлайн-игр в стране

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае сегодня, 23 мая, предложил коллегам из Китая совместно урегулировать лицензирование видеоигр для российского проекта «Игры будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я приглашаю наших партнеров из Китая проработать вопрос о урегулировании лицензирования в этой области. Необходимо лицензировать и китайские игры для "Игр будущего"». Вице-премьер также предложил провести следующие «Игры будущего» в 2025 году в Китае.

Проведение «Игр будущего» в Казани под эгидой правительства запланировано на 2024 год. Состязание позиционируется как международное. В числе заявленных в качестве дисциплин видеоигр упомянуты Counter Strike: Global Offensive, Mobile Legends: Bang Bang, Dota 2, Mortal Kombat 11 и другие. В феврале Дмитрий Чернышенко заявлял, что в соревнованиях примут участие 256 команд разных стран. Китайская компания Moonton, разрабатывающая видеоигру Mobile Legends: Bang Bang, сообщала, что у нее нет договоренностей с организаторами чемпионата «Игры будущего».

Вице-премьер в ходе выступления также предложил рассмотреть вопрос о предоставлении соответствующих лицензий российским разработчикам для работы на китайском рынке. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что министерство готовит программу поддержки экспорта отечественных видеоигр в Китай. Российские разработчики просили власти ускорить процедуру прохождения цензуры китайских регуляторов в обход общей очереди, иначе одобрения, по их оценкам, придется ждать три-пять лет.

Подробнее о договоренностях с зарубежными издателями видеоигр — в материале «Ъ» «Kombat-батяня».

Вадим Красников, Никита Королев