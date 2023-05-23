Двух раненых белгородцев из Глотово доставили в больницу

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по двум раненым мирным жителям из села Глотово. По его данным, семейную пару доставили в городскую больницу №2.

«У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая. Мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести,— написал в своем телеграм-канале глава региона.— Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается».

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий