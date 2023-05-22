МЧС не проводит эвакуацию в Белгородской области после проникновения диверсантов

Управление МЧС России Белгородской области сообщило, что не проводит эвакуацию, не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации.

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«Эвакуация не объявлялась и не производится»,— сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На территорию Грайворонского округа Белгородской области проникли диверсанты. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по поиску и их ликвидации. Telegram-канал SOTA со ссылкой на источники в местном правительстве сообщил, что из округа в Белгород эвакуируют жителей.

Грайворонский городской округ находится под обстрелами с девяти утра сегодняшнего дня. В селе Козинка ранее снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся, а в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. Губернатор сообщил о трех пострадавших.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж