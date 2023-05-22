Песков: Россия продолжит диалог с Арменией по поводу ее членства в ОДКБ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Господин Песков назвал ОДКБ авторитетной и эффективной организацией и отметил, что Россия продолжит диалог с Арменией по этому вопросу.

«В целом ОДКБ — это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов. Организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях. И организация, которая с нашей точки зрения имеет серьезный потенциал в дальнейшему развитию. Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ»,— сказал он «Ъ FM» во время пресс-колла.

Господин Никол Пашинян сказал, что миссия ОДКБ не действует на территории Армении, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. О том, что Ереван готов разместить миссию ОДКБ по армяно-азербайджанской границе, господин Пашинян говорил в апреле. Тогда армянский премьер подчеркнул, что ОДКБ «имеет обязательства» перед Арменией в сфере безопасности, как и Армения перед ОДКБ.

О переговорах Армении и Азербайджана — в материале «Ъ» «Между победой и бедой».

Лаура Кеффер