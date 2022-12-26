Премьер Индии и президент Украины обсудили укрепление сотрудничества стран

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что боевые действия на Украине нужно прекратить и начать мирные переговоры. Кроме того, премьер сказал, что Индия продолжит оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Украины. Также в ходе переговоров стороны обсудили укрепление партнерства стран. Об этом сказано на сайте индийского правительства.

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Нарендра Моди сообщил, что Нью-Дели поддерживает любые мирные усилия в сторону разрешения российско-украинского конфликта.

Также премьер и президент обсудили председательство Индии в G20. Нарендра Моди озвучил опасения по проблемам развивающихся стран с продовольствием и энергетической безопасности.

Господин Зеленский пожелал премьеру продуктивного председательства в Группе двадцати. «Именно на этой трибуне я озвучил формулу мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации»,— написал президент в Telegram.

6 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Индия должна больше помогать Украине, так как благодаря антироссийским санкциям Запада Индия получила возможность покупать российскую нефть по со скидкой.

Reuters сообщал, что в декабре Индия получила российскую Urals со скидкой $12–15. Это произошло потому, что Россия стала искать покупателей для сырья на азиатских рынках. Ранее Европа и страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть в размере $60 за баррель.

16 декабря в Кремле сообщили о проведении переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди. 9 декабря Reuters писало, что индийский премьер отказался от ежегодного личного саммита с Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, это произошло после «завуалированных угроз Путина применить ядерное оружие» в ходе конфликта России и Украины. Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров не планировалась до конца года, поэтому никто от нее не отказывался.

Об этом — в материале «Ъ» «Слон и Bloomberg».

Полина Собакина