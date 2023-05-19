Главные новости за 19 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Александра Семенова, которого СМИ называют сыном бывшего начальника УМВД по Краснодару, заключили под стражу в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Геленджике.

По факту аварии на участке железной дороги неподалеку от села Чистенькое Симферопольского района возбудили уголовное дело о теракте.

Жителя Краснодара заключили под стражу за попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях.

Авиакомпания Red Wings начнет выполнять рейсы из Сочи в Тбилиси и в обратном направлении со 2 июня текущего года.

Движение грузового автотранспорта не планируют запускать в ближайшее время, чтобы избежать провокаций. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В Анапе планируют построить комплекс отелей под брендом Domina за 48 млрд руб.

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск одного из бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова к бывшему партнеру по бизнесу Андрею Коровайко и предпринимателям Максиму Давыдову и Владимиру Чередниченко. Сумма требований составляет 1,2 млрд руб.

В Краснодаре в Пашковском жилом массиве на улице Бершанской, 349/3 сносят сразу девять незаконных объектов общей площадью 1919 кв. м. В помещениях некогда распологался банкетный зал «Эребуни».

Полиция организовала проверку после появления в интернете видео исполнения песни Верки Сердючки в караоке-клубе Краснодара.

Два отеля сети Alean начнут строить в Анапе в III–IV кварталах 2023 года. Объем инвестиций в данные объекты оценивается в 13 млрд руб.

Пешеходный участок улицы Чапаева в Краснодаре откроют до 1 июня для всех горожан. Сейчас идут работы по мелкому ремонту фасада и снятию незаконной рекламы.