Жителя Краснодара арестовали за попытку диверсии на железнодорожных путях

Жителя Краснодара заключили под стражу за попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Повреждение релейного шкафа на перегоне «Агроном — Динская» обнаружили сотрудники Северо-Кавказской железной дороги. Они сообщили об этом в полицию. На место приехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала попытку поджога релейного шкафа. Рядом с ним нашли спички, фрагменты бумаги со следами горения и следы жидкости. Находящееся внутри оборудование не повредилось, на движение поездов происшествие не повлияло.

Полицейские и оперативные сотрудники краевого УФСБ установили подозреваемого. Им оказался житель Краснодара 2004 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Его заключили под стражу. В ближайшее время материалы уголовного дела передадут следователям краевого УФСБ для рассмотрения вопроса о переквалификации по ст. 281 УК РФ «Диверсия». По этой статье молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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