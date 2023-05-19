Пешую часть улицы Чапаева откроют к 1 июня

Пешеходный участок улицы Чапаева в Краснодаре откроют до 1 июня для всех горожан. Сейчас идут работы по мелкому ремонту фасада и снятию незаконной рекламы. Об этом сообщает глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По заверению мэра города Краснодара, на улице поменяли плитку, расширили тротуары, установлены ограждения для парковочных мест. Помимо этого в планах обустроить здесь гастроквартал.

Напомним, в конце 2022 года господин Наумов предлагал вернуть улице Чапаева статус городского Арбата. Для это предполагалось реорганизовать автомобильное и пешеходное движение, в частности отремонтировать дорогу, устроить велодорожку, сети наружного освещения, высадить деревья и кустарники.

Рассматривалось три варианта переустройства: первый — по четной стороне улицы Чапаева устроят заездные карманы, а по нечетной — поднимут уровень велодорожки в уровень с существующим тротуаром. Второй предполагал устройство заездных карманов по нечетной стороне ул. им. Чапаева, а также ликвидацию велодорожки и расширение существующего тротуара. Согласно третьему варианту, на участке улицы проведут капремонт, при котором не предусмотрена парковка.

Олег Исаев

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