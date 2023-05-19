В Крыму возбудили дело о теракте по факту аварии на железной дороге

По факту аварии на участке железной дороги неподалеку от села Чистенькое Симферопольского района возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Накануне утром стало известно о железнодорожной аварии в Крыму, в результате которой оказались опрокинуты несколько вагонов состава, перевозившего зерно. Как сообщили в пресс-службе КЖД, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц. По разным источникам, с путей сошло от пяти до восьми вагонов. Перед инцидентом местные жители отчетливо слышали взрыв, сообщает издание.

Движение поездов в Крыму возобновили к ночи 18 мая. Утром стало известно об атаке четырех беспилотников на северную часть полуострова.

Анастасия Донскова

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