Движение грузовиков по Крымскому мосту не хотят запускать из-за угрозы провокаций

Движение грузового автотранспорта не планируют запускать в ближайшее время, чтобы избежать провокаций. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

«Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост»,— отметил вице-премьер.

Движение пустых грузовиков также не будет запущено в ближайшее время, чтобы избежать рисков, как пояснил господин Хуснуллин.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября прошлого года движение для легкового автотранспорта и автобусов открыли по одной полосе автодорожной части конструкции. Весь транспорт проходил процедуры досмотра. В начале мая текущего года было досрочно запущено движение поездов по второму пути железнодорожной части моста.

Анастасия Донскова

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