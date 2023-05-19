В Анапе планируют построить комплекс отелей под брендом Domina за 48 млрд рублей

Бренд Domina International заинтересован в строительстве в Анапе круглогодичного курортного комплекса. Инвестпроект планируют реализовать в рамках договора о комплексном развитии территории, объем инвестиций составит 48 млрд руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rupixel.ru Фото: rupixel.ru

«Сегодня в Анапе наблюдается бум инвестиций в сфере туризма, город входит в тройку лидеров в Краснодарском крае по инвестиционному развитию и благоприятному деловому климату. Наше сотрудничество станет еще одним серьезным шагом в стратегическом развитии курорта»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

Проект обсудили на встрече с делегацией из Италии, гендиректором Domina International Евгенио Преатони и инвестором Саркисом Гогоряном. Стороны договорились подготовить пакет документов для возможного подписания в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

Комплекс отелей планируют построить в районе железнодорожного вокзала. Несколько лет назад на этом участке планировалось возвести многоквартирный жилой комплекс, однако инвестор переориентировал проект в пользу курортной составляющей. Помимо отелей там могут возвести конгресс-центр, киноконцертные и выставочные залы, спортивно-оздоровительный аквацентр и рестораны.

Международный бренд отелей Domina был основан в Италии в 1991 году. Помимо родины он имеет отели в Германии и Египте, а также в России — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Татьяна Ручкина

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