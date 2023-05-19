Суд арестовал сына экс-начальника полиции Краснодара по делу о смертельном ДТП

Александра Семенова, которого СМИ называют сыном бывшего начальника УМВД по Краснодару, заключили под стражу в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Геленджике. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в марте текущего года фигурант дела двигался на автомобиле Mercedes по дороге «Дон — Тонкий Мыс» в сторону улицы Десантной в Геленджике. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии погибла 23-летняя пассажирка автомобиля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Геленджикский городской суд отправил Александра Семенова под домашний арест, но данное решение отменил Краснодарский краевой суд и назначил новую меру пресечения на срок 1 месяц 5 суток (до 24 июня включительно). Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда.

Шесть лет назад Александр Семенов был фигурантом дела о ДТП, в котором погиб дорожный рабочий. Land Rover под управлением 17-летнего водителя врезался в «Газель», в которой пострадали пять человек. Тогда виновнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на один год.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram