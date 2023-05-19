Сеть Alean построит в Анапе два люксовых отеля за 13 млрд рублей

Два отеля сети Alean начнут строить в Анапе в III–IV кварталах 2023 года. Объем инвестиций в данные объекты оценивается в 13 млрд руб. Соглашения по ним были подписаны в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Анапы Фото: пресс-служба администрации города Анапы

Гостиничные объекты 4 и 5 звезд появятся на Пионерском проспекте. В частности, пятизвездочный отель Alean Family Resort Anapa 5 будет рассчитан на 615 номеров по системе «Ультра все включено». В состав комплекса войдут крытый аквапарк и термальный комплекс, медкомплекс и SPA-центр, конгресс-центр, спорткомплекс, кафе и рестораны, бассейны и водные аттракционы под открытым небом.

Второй отель Alean Family Resort Riviera 4* рассчитан на 590 номеров. Он будет работать по системе «Ультра все включено». В нем будут располагаться ресторан, центр красоты и здоровья, комплекс бассейнов и другие объекты.

Выполнять работы будет ООО «Арбат Отель Менеджмент».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арбат Отель Менеджмент» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Генеральным директором и бенефициаром является Павел Морковский. Выручка за 2022 год составляет 4,6 млрд руб. Чистая прибыль — 304,3 млн руб.

Олег Исаев

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