Red Wings начнет летать из Сочи в Грузию со 2 июня

Авиакомпания Red Wings начнет выполнять рейсы из Сочи в Тбилиси и в обратном направлении со 2 июня текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

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Многократные чартерные рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Необходимое разрешение на полеты авиакомпании было представлено 18 мая.

«На сегодняшний день Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких авиакомпаний на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией»,— сообщили в агентстве 15 мая.

Самолеты авиаперевозчика также будут выполнять рейсы Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.

Ранее авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, получила разрешение властей Грузии выполнять регулярные рейсы в страну с 17 мая. «Азимут» будет летать из Москвы (Внуково) в Тбилиси семь раз в неделю.

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Анастасия Донскова

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