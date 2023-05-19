В Пашковском жилом массиве Краснодара сносят незаконные объекты площадью 2000 квадратных метров

В Краснодаре в Пашковском жилом массиве на улице Бершанской, 349/3 сносят сразу девять незаконных объектов общей площадью 1919 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Собственник возвел ресторанно-гостиничный комплекс на муниципальной земле, которая предназначалась для размещения складских помещений. Расчистку территории проводит мэрия и отдел службы судебных приставов Карасунского округа.

«Собственнику можно было избежать возникшей ситуации. Для этого нужно было обратиться в администрацию города и получить все необходимые разрешительные документы для строительства. И, конечно, в первую очередь оформить права на земельный участок»,— отметила замначальника отдела правового обеспечения управления муниципального контроля Наталья Ермаченкова.

Собственник не стал получать документы, поэтому мэрия вышла в суд с требованием о сносе незаконных построек. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск и обязал владельца очистить территорию от незаконных объектов в течение месяца. Владелец не только не ликвидировал самостоятельно постройки, но и продолжил их использовать и получать прибыль. В итоге было возбуждено исполнительное производство.

Теперь там сносят три административных здания (площадью 1,3 тыс. кв. м), хозяйственно-бытовое (120 кв. м) и два производственных (330 кв. м) здания, два строения площадью 78 кв. м и здание площадью 90 кв. м. Завершить работы планируют до конца июня.

Татьяна Ручкина

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