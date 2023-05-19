Совладелец концерна «Покровский» требует с партнера 1,2 млрд рублей убытков за отчуждение активов в станице Кущевской

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск одного из бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова к бывшему партнеру по бизнесу Андрею Коровайко и предпринимателям Максиму Давыдову и Владимиру Чередниченко. Сумма требований составляет 1,2 млрд руб. Соответствующее определение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 июня. Подробности иска не указаны.

Как писал «Ъ-Юг», затребованная сумма является убытком, который ответчики причинили истцу, реализовав отчуждение его доли в неких активах. Доля была отчуждена в пользу фирмы «Резорт менеджмент».

Как выяснил «Ъ-Кубань», речь идет об акциях и земельных участках АО «Маяк» (станица Кущевская). Представитель истца Михаил Чебанов рассказал, что данные активы были приобретены за счет средств Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко и оформлены как на их доверенных физлиц, так и на аффилированные компании. В их числе — Максим Давыдов (руководитель службы безопасности), Владимир Чередниченко (личный водитель), а также ООО «Ейский торговый дом», ЗАО «Интерлот», ООО АФ «Должанская».

«Исковые требования Аркадия Чебанова имеют под собой все необходимые юридические основания»,— добавил Михаил Чебанов.

ГК «Концерн "Покровский"» включает в себя 35 предприятий, расположенных в Ростовской области и Краснодарском крае. Земельный банк — 240 тыс. га, концерну принадлежат два мясокомбината и три сахарных завода, а также ГК «ВЭЛАН» — производитель электрооборудования. Концерн также занимается управлением недвижимостью.

С июля прошлого года совладельцы концерна «Покровский» начали оспаривать принадлежность долей в бизнесе и ряд управленческих решений. В арбитражные суды Ростовской области и Краснодарского края поступило около десятка соответствующих исков.

Наталья Решетняк

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