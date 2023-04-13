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Коммерсантъ FM
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Песков рассказал о заинтересованности бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. Господин Песков добавил, что не может назвать эти компании.

«Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят. Но тем не менее многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос об участии бизнесменов из недружественных стран в ПМЭФ в 2023 году (цитата по ТАСС).

В этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Президент России Владимир Путин, который принимает участие в пленарном заседании форума, говорил, что рынок труда станет одной из ключевой тем.

Олеся Павленко

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