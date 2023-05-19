Командующий армией Судана объявил амнистию для сложивших оружие членов сил быстрого реагирования

Командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал приказ об амнистии членов сил быстрого реагирования (СБР), которые сложат оружие. Документ опубликован на странице армии Судана в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан

Фото: Reuters Командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан

Фото: Reuters

«Командующий армией издал приказ об амнистии всех офицеров и рядовых сил быстрого реагирования, кто сложит оружие»,— сказано в приказе (цитата по ТАСС). Уточняется, что для членов СБР этот шаг «будет означать включение их в ряды вооруженных сил» Судана.

Вооруженное противостояние между официальной армией и СБР началось в апреле. В результате погибло более 400 человек. 12 мая стороны достигли предварительного соглашения и, в частности, договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Об эвакуации из Судана — в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лаура Кеффер