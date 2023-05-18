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Коммерсантъ FM
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OpenAI представила приложение для iOS с ChatGPT

Компания OpenAI выпустила приложение с ChatGPT для iOS. Сейчас оно доступно только в США, в ближайшие недели компания планирует расширить географию. OpenAI разрабатывает версию и для Android, однако неизвестно, когда она станет доступна пользователям.

Приложение с ChatGPT является бесплатным и синхронизирует историю между устройствами. В него также интегрирована система Whisper, которая позволяет вводить данные через голос. Подписчики ChatGPT Plus получат ранний доступ к новым функциям и более высокое быстродействие.

Ранее OpenAI представила новую модель генеративного искусственного интеллекта Shap-E, которая может создавать 3D-изображения по текстовому описанию. Также исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ необходимо регулировать законодательно, и предложил создать агентство, которое будет лицензировать инструменты ИИ.

Евгений Федуненко

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