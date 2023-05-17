Нейросеть Shap-E от OpenAI может создавать из текстового описания 3D-модели

Компания OpenAI представила новую модель генеративного искусственного интеллекта Shap-E, которая может создавать 3D-изображения по текстовому описанию. Shap-E выложили в открытый доступ, уже сейчас ее можно скачать и попробовать.

Нейросеть может генерировать скульптуры, архитектуру, детали механизмов, в будущем это может пригодиться для 3D-печати. ИИ использует особый набор функций, который позволяет ей создавать трехмерные модели на основе двухмерных изображений. Сгенерированные объекты можно потом экспортировать в другие приложения. Ранее OpenAI уже представляла похожую нейросеть под названием Point-E, однако, как утверждают разработчики, Shap-E куда быстрее и обладает большим и более развитым функционалом.

OpenAI известна как разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Ранее исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ необходимо регулировать законодательно, и предложил создать агентство, которое будет лицензировать инструменты ИИ.

Евгений Федуненко