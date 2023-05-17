Директор разработчика ChatGPT согласился с необходимостью законодательно регулировать развитие ИИ

Исполнительный директор OpenAI, разработчика чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ необходимо регулировать законодательно. Он предложил создать агентство, которое будет лицензировать инструменты ИИ.

«С развитием технологии мы понимаем, что люди взволнованы тем, как она может изменить наш образ жизни. Мы тоже взволнованы»,— сказал господин Альтман на слушаниях в Сенате США (цитата по AP). Он добавил, что, по его мнению, индустрия ИИ может нанести «существенный вред миру». «Если эта технология пойдет по неверному пути, она может пойти совсем не так»,— заявил он.

Сэм Альтман предложил создать американское или глобальное агентство, у которого были бы полномочия лицензировать самые продвинутые системы ИИ. По его мнению, оно могло бы обеспечивать соответствие стандартам безопасности, а также при отбирать лицензии в случае необходимости. Он добавил, что подобному регулятору стоит ввести ограничения, которые бы позволили заблокировать модели ИИ, которые будут способны «самовоспроизводиться и самоэксфильтрироваться в дикой природе».

В ноябре прошлого года OpenAI запустила чат-бот ChatGPT, который работает на основе ИИ. После успеха ChatGPT другие мировые гиганты, в том числе Google и Microsoft, анонсировали собственные аналоги технологии.

30 марта свыше 1 тыс. ведущих представителей IT-индустрии опубликовали открытое письмо, в котором заявили о необходимости приостановить на шесть месяцев обучение систем искусственного интеллекта в связи с необходимостью разработать протоколы безопасности для работы с этими инструментами. Kyodo сообщало, что страны G7 работают над международными стандартами использования ИИ. Аналогичные меры разрабатывают в Европарламенте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Законом по интеллекту».

Олеся Павленко