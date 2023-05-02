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Глава Генштаба США Милли рассказал об изменении предполагаемых стратегических целей России в спецоперации

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли в интервью изданию Foreign Affairs перечислил, какие стратегические цели у России, по его мнению, были в начале военной операции, и как они изменились. В беседе с журналистом он отметил, что не ждет разрешения конфликта в 2023 году.

Марк Милли

Марк Милли

Фото: Heiko Becker, Reuters

Марк Милли

Фото: Heiko Becker, Reuters

Изначально, по мнению американского генерала, ставились стратегические цели:

  • свергнуть правительство президента Украины Владимира Зеленского;
  • захватить Киев;
  • продвинуться от российской границы до Днепра;
  • отрезать Украине выход к Азовскому морю, закрепить за собой Херсон и Одессу.

«Россия не достигла своих стратегических целей за месяц или около того»,— считает Марк Милли.

В конце марта — начале апреля 2022 года российское руководство скорректировало эти цели.

Теперь они выглядят так, по мнению Марка Милли:

  • ограничить цели военной операции южной границей, южными областями — губерниями — Украины;
  • закрепить власть в Донбассе;
  • обезопасить Крым и так далее.

Для этого армия перебрасывается дальше на юг и восток, говорит Марк Милли. Однако и «второй набор» оперативных целей также провален, считает он.

Предполагая, как может развиваться ситуация дальше, он упоминает возможное наступление Украины. По словам генерала, оно могло вылиться в значительный успех, частичный или ограниченный. «Есть вероятность, что успеха не будет»,— продолжает Марк Милли. «Возможно, украинцы собираются провести оборонительную операцию, а русским будет сложно организовать наступательную операцию»,— перечисляет он возможные варианты развития событий.

Американский генерал считает, что вероятность того, что ни одна из сторон не достигнет своих целей в этом году, велика. «И я думаю, что рациональные люди, в рамках российского процесса принятия решений, придут к выводу — я думаю, в течение месяцев, года или двух,— они придут к выводу, что затраты превышают выгоду, и настанет время что-то предпринять, по крайней мере с точки зрения переговоров»,— считает Марк Милли.

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Мария Федотова

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