ФНС никто не пишет

Федеральную налоговую службу игнорируют за рубежом. По словам начальника одного из управлений ФНС Александры Кадет, некоторые страны молчат в ответ на запросы Москвы, которые касаются сведений об иностранных счетах и активах россиян. По мнению собеседников “Ъ FM”, с одной стороны, это делает некоторых релокантов почти полностью невидимыми для налоговых органов. С другой — может обернуться тяжелыми последствиями для налогоплательщиков. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проблемы с коммуникацией у ФНС начались еще в прошлом году. Обмен финансовыми данными со службой прекратили Латвия, Германия, Австрия, США и другие страны. Вдобавок к этому в нежелании сотрудничать по налоговым вопросам Россию обвинил Евросоюз. Теперь Брюссель вполне может отвечать молчанием на любые запросы Москвы. Однако кто в действительности перестал выходить на связь, ФНС не уточняет.

Известно лишь, что в перечне таких государств есть «сюрпризы» или дружественные юрисдикции. Со многими из них Россия обменивается информацией автоматически. Если это сотрудничество прекратится, пострадают прежде всего налогоплательщики, отмечает юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите:

«У налогоплательщика не будет возможности не предоставлять отчет о движении по таким счетам. Также надо будет следить за подоходными операциями, поскольку количество таковых, которые можно зачислять на эти счета, ограничено. Так, например, можно зачислять зарплату, алименты, пенсии, стипендии и так далее. Инвестиционные доходы будут считаться запрещенными валютными транзакциями. Это штраф 25-40% за каждую операцию».

Впрочем, ФНС обменивается данными с коллегами не только автоматически, но и в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. Если этот канал перестанет существовать, владельцам иностранных активов придется платить в казну и за рубежом, и в России, причем в полном размере. В ФНС надеются, что их коллеги прервут молчание. А пока релоканты остаются невидимыми для фискальных властей на родине.

Вряд ли такая «идиллия» продлится долго, считает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова: «Могут сделать такую систему, чтобы граждане сами не могли или боялись уклониться от раскрытия какой-то информации, обязать декларировать, сообщать под страхом каких-то штрафов, санкций, уголовного преследования и так далее».

Об открытии счета за рубежом россияне и сейчас должны отчитываться самостоятельно. Варианта два: не предоставить сведения и получить штраф 3 тыс. руб. либо раскрыть информацию и столкнуться с пристальным вниманием фискальных властей. Вряд ли владельцы зарубежных активов предпочтут второе, тем более что сейчас тайное вряд ли станет явным, полагает москвич Константин, переехавший в Испанию:

«Самому за ними бегать с бумажками, мол, давайте я раскроюсь, это просто смешно. Я это сделаю, а они скажут: "Ага, ты вот в этом отчитался, значит, у тебя еще какие-то миллионы припрятаны, о которых ты не сообщил. Будем тебя всячески проверять". Мне это надо?»

Другое дело, что сама ФНС вряд ли захочет остаться в информационном вакууме. И в таком случае может принимать даже данные хакерских сливов о зарубежных активах россиян. И многим релокантам придется потратиться не на выплаты в казну, а на юридическую защиту от налоговой.

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