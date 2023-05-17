ФНС сообщила о сложностях при обмене налоговой информацией с рядом дружественных стран

Обмен налоговой информацией между российской федеральной налоговой службой (ФНС) и фискальными ведомствами ряда стран к настоящему моменту затруднен, сообщила начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет. Несколько государств, причем не из списка «недружественных», без предупреждений перестали отвечать на соответствующие запросы из РФ.

«У нас действительно есть набор стран, и в основном это европейские страны, с которыми обмен существенно затруднен. Но есть и сюрпризы, откровенно говоря: если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так. Есть существенное количество стран, которые в этот перечень попали, но обмен с ними имеет место. И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали»,— сказала госпожа Кадет на конференции «Налоговая среда 2023. Аспекты финансовой устойчивости» (цитата по РБК).

Для ведомств из государств, обмен с которыми приостановился, в официальном документообороте ФНС сейчас используют параметр «позиция неизвестна». Если государство публично не заявляло о приостановке процедуры, сохраняются шансы, что «завтра они могут ответить на все запросы, там тоже есть определенный временной лаг», резюмировала госпожа Кадет.

Публично об остановке обмена с РФ налоговой информацией к маю 2023 года заявили Великобритания, Германия, США и Швейцария.

Что означает прекращение передачи налоговой информации на примере Швейцарии — в материале «Ъ FM» «Данные обмену не подлежат».

Григорий Лейба