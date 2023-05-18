Демская больница добилась права покупать кислород для ковид-пациентов у одного производителя

Демская клиническая больница смогла доказать незаконность решения управления ФАС по Башкирии, ранее установившего в действиях медучреждения нарушения закона «О контрактной системе».

В сентябре прошлого года больница объявила тендер на поставку жидкого медицинского кислорода. Начальная цена закупки составляла 2,3 млн руб. По требованиям заказчика исполнитель должен был поставить газификаторы с вместимостью от 500 до 650 и от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. кг.

На действия заказчика пожаловался представитель компании «Кислород», заявивший, что требования к техническим характеристикам ограничивают число участников закупки. В УФАС жалобу признали обоснованной и выдали заказчику предписание об устранении нарушений и отмене составленных протоколов.

Больница с решением ведомства не согласилась и обжаловала его в арбитражном суде Башкирии. Представители больницы объяснили, что выбор определенных характеристик газификаторов был обусловлен особенностями их использования в учреждении. Поскольку в госпитале тогда лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, там было принято решение увеличить емкости до 3 т, чтобы кислорода хватало на двое суток.

Суд пришел к выводу, что учреждение воспользовалось правом на установление требований к закупаемому товару в соответствии с его потребностями. Законодательством установлен приоритет потребностей заказчика при описании объекта закупки для обеспечения эффективности и результативности закупки, отмечается в решении суда. Заказчик не ограничен в установлении значимых для него требований к товару даже в том случае, если его потребностям соответствует товар одного производителя.

«Описание объекта закупки в соответствии с потребностями заказчика не может рассматриваться как ограничение количества участников закупки. Возможное сужение круга участников закупки, сопряженное с повышением ее эффективности и результативности, не может рассматриваться как нарушение требований закона о защите конкуренции»,— решил суд.

Наталья Балыкова

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