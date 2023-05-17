Следствие доехало на каршеринге

Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило следственные действия по уголовному делу о хищении контрольных пакетов акций крупной каршеринговой компании BelkaСar и фирмы «Брайнстон». Сумма похищенного, по подсчетам следствия, превышает 4 млрд руб. Тем временем Мосгорсуд недавно отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантов этого дела — гендиректора компании Singular С.I.S. гражданина ФРГ Ральфа Новака и финансиста Ильнура Азмуханова — и перевел их под домашний арест. Еще двое обвиняемых — немецкий бизнесмен Фабиан Кройхер и предприниматель Борис Зимин (включен в реестр иноагентов), сын основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина, заочно арестованы и объявлены в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед ознакомлением с материалами дела Ильнура Азмуханова (слева) и Ральфа Новака (справа) отпустили из СИЗО под домашний арест

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Перед ознакомлением с материалами дела Ильнура Азмуханова (слева) и Ральфа Новака (справа) отпустили из СИЗО под домашний арест

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Московские полицейские завершили расследование резонансного уголовного дела о хищении контрольного пакета акций каршеринговой фирмы BelkaCar и компании «Брайнстон». Сейчас обвиняемые и их адвокаты, по данным “Ъ”, уже знакомятся с собранными следствием материалами. При этом немецкий бизнесмен Ральф Новак и инвестиционный директор швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов читают тома своего дела, находясь под домашним арестом. Недавно Мосгорсуд отклонил ходатайства следствия об очередном продлении им срока содержания под стражей, смягчив фигурантам меру пресечения после почти полуторагодового содержания в СИЗО.

Напомним, что гендиректора Singular С.I.S. Новака, финансиста Азмуханова, а также находящихся в розыске гражданина ФРГ Фабиана Кройхера и бизнесмена Бориса Зимина следствие считает активными участниками преступной группы, которая похитила 52,47% акций одной из крупнейших российских каршеринговых фирм BelkaCar и 50% долей ООО «Брайнстон». Акции принадлежали немецкому бизнесмену Бенедикту Соботке, который признан потерпевшим по делу. Судя по материалам расследования, компания «Брайнстон» управляла российскими активами бизнесмена, а похищенный затем его компаньонами пакет акций BelkaCar перешел к нему после того, как господин Соботка инвестировал свои средства в каршеринговый проект на стадии его запуска.

Ущерб от действий обвиняемых оценивается следствием в сумму чуть более 4 млрд руб.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, этим расследованием с 22 сентября 2021 года занимался 10-й отдел Главного следственного управления столичного полицейского главка, который специализируется на делах, касающихся экономики. Отметим, что изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленных лиц. Однако после того как 15 февраля 2022 года были задержаны Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, квалификация инкриминируемого им преступления была изменена. Обоим фигурантам в итоге было вменено в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После предъявления обвинения фигурантам избрали меру пресечения: господину Новаку был назначен домашний арест, а его подельнику — содержание под стражей. Однако позже гражданина ФРГ также отправили в СИЗО.

Несколько месяцев спустя следствие заочно предъявило обвинения господам Кройхеру и Зимину, которые также были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Как считает следствие, преступная схема, направленная на хищение ценных бумаг, была разработана фигурантами в 2017 году. В это время, говорится в материалах дела, обвиняемые вступили в сговор с не установленными следствием лицами из руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. После чего эти неустановленные сообщники фигурантов, обладающие «организационно-распорядительными полномочиями», совместно с обвиняемыми, обманув господина Соботку, совершили за его спиной продажу 35,5 тыс. акций кипрского офшора.

Покупателем похищенных акций выступила подконтрольная обвиняемым швейцарская Bryanston Resources АG, говорится в уголовном деле.

Следствие при этом уверено, что сделка по купле-продаже ценных бумаг была фиктивной, поскольку реальной оплаты акций не последовало. Практически параллельно с ней, следует из дела, под руководством господина Новака были похищены и 50% долей российского «Брайнстона».

Стоит отметить, что в рамках обеспечительных мер Преображенский суд, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал 100% акций российского АО «Каршеринг», которое является управляющей компанией BelkaCar.

Сам господин Зимин после предъявления ему заочного обвинения связывал уголовное дело со своей политической деятельностью. Он, в частности, являлся одним из публичных спонсоров ныне осужденного политика Алексея Навального.

Владислав Трифонов