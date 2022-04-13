Сделки с акциями оказались арестными

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Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы продлил сроки ареста Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова, топ-менеджеров инвестиционного фонда Winterberg Group. Следствие считает, что бизнесмены были причастны к незаконной продаже 52,47% акции одной из крупнейших российских каршеринговых фирм — АО «Каршеринг». Ущерб по делу оценивается в €47 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тверской суд 12 апреля отклонил жалоб защиты Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова на продление сроков их арестантов, посчитав, что те, выйдя на свободу, смогут препятствовать расследованию дела. Бизнесмены останутся под стражей до 22 июня, отметил “Ъ” официальный представитель суда.

Оба арестованных — фигуранты расследования обстоятельств хищения контрольного пакета акций BelkaCar. По данным “Ъ”, им уже полгода занимается ГСУ ГУ МВД по Москве. Дело было возбуждено 22 сентября 2021 года.

В деле, по данным “Ъ”, два эпизода. В первом случае речь идет о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон», во втором — расследуются аналогичные действия в отношении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

Потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка. Компания «Брайнстон» управляла его российскими активами, а сам бизнесмен в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar, однако затем лишился своих акций и на протяжении нескольких лет ведет судебную тяжбу по этому поводу.

Первоначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако в феврале этого года в материалах дела появились первые фигуранты. Так, 15 февраля оперативниками были задержаны гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак, имеющий гражданство России и Германии, а также инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group Ильмар Азмуханов. Их действия были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Интересно, что дело возбуждалось, по данным “Ъ”, по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

После задержания оба фигуранта были арестованы на два месяца, причем господин Новак был первоначально отправлен под домашний арест, однако вскоре помещен в СИЗО.

Инвестиционный менеджер Новак, по версии следствия, был организатором хищения, а и финансист Азмуханов — исполнителем разработанного им плана.

Как уверены в полицейском ГСУ, господин Новак и его помощник вступили в 2017 году в сговор с не установленными следствием лицами из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. Это фирма является единственным владельцем российской АО «Каршеринг», которая выполняет функции управляющей компании BelkaCar. В итоге обладающие «организационно-распорядительными полномочиями» подельники господ Новака и Азмуханова совместно с ними, обманув господина Соботку, совершили за его спиной продажу 35,5 тыс. акций кипрского офшора, уверены полицейские. Покупателем похищенных акций выступила подконтрольная участникам сговора швейцарская Bryanston Resources АG. Следствие при этом уверено, что проведенная сделка была фиктивной, так как произошла без оплаты ценных бумаг. А практически параллельно с ней, следует из дела, под руководством господина Новака были похищены и 50% долей российского «Брайнстон», принадлежавшие господину Соботке. Похищенные ценные бумаги российской компании следствие оценивает в €2,1 млн, а общий ущерб по делу составляет €47 млн, или более 4 млрд руб. на момент подачи иска от потерпевшего. И в рамках обеспечительных мер Преображенский суд, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал 100% акций АО «Каршеринг», запретив совершать с ними любые действия.

Запрет наложен до 22 апреля этого года. BelkaCar — одна из крупнейших российских каршеринговых компаний. Она предоставляет услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Компания организована Екатериной Макаровой, Лорианой Сардар и Еленой Мурадовой и была запущена в октябре 2016 года, во многом благодаря поддержке департамента транспорта Москвы.

В каршеринговой компании возбуждение дела связывают с корпоративным конфликтом «внутри компании Bryanston Resources»: «Она являлась инвестором и акционером BelkaCar Limited в период с 13 декабря 2016 года по 1 февраля 2017 года».

Этот конфликт «уже был предметом рассмотрения кипрского суда, который господин Соботка проиграл с жесткими формулировками о предоставлении ложной информации в суде и без возможности подавать на апелляцию». Также в компании подчеркнули, что, по их информации, «господину Соботке было отказано в возбуждении аналогичного уголовного дела в Германии». Как отметили в АО «Каршеринг», арест его акций не влияет «на прямую операционную деятельность компании», а судебное решение опротестовано.

В компании B.S. Beteiligungsgesellschaft (BSB), представляющей интересы Бенедикта Соботки, категорически отвергают версию своих оппонентов. Там отметили, что компания «внимательно следит за ходом расследования уголовного дела и следственными действиями, проводимыми в отношении обвиняемых». Также в BSB подчеркнули, что судебное разбирательство на Кипре продолжается, очередное заседание намечено на 22 мая. В Германии, сообщают в компании, «никаких процессов в отношении BelkaCar мы никогда не инициировали, так как никакого отношения к деятельности BelkaCar она не имеет, насколько нам известно». Также представители потерпевшего подчеркнули, что сделки, о которых говорится в деле, были не единственными «в цепочке многочисленных действий», которые и привели в итоге «к утрате акционерного контроля BSВ в BelkaCar»: «Рассчитываем, что давно назревшие действия следственных органов приведут к компенсации причиненного нам ущерба и восстановлению законных прав BSB как акционера компании».

Владислав Трифонов