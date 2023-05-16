МЭА: экспорт нефти РФ в апреле достиг рекорда с февраля 2022 года

В апреле российский нефтяной экспорт вырос на 50 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,3 млн б/с, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По его данным, это стало максимумом с февраля 2022 года. При этом экспортная выручка РФ по сравнению с прошлым годом снизилась на 27%, до $15 млрд, а налоговые поступления от нефтегазового сектора упали на 64%.

По сравнению с мартом экспортная выручка РФ выросла на $1,7 млрд. МЭА уточняет, что это произошло на фоне «роста экспорта сырой нефти и более узкого дисконта по нефти марки Urals». Агентство приходит к выводу, что у России, «похоже, нет проблем с поиском желающих купить ее нефть и нефтепродукты, часто за счет других членов ОПЕК+». Главными покупателями российских нефтепродуктов МЭА называет Турцию (получает 430 тыс. б/с), Китай (220 тыс. б/с) и Индию (180 тыс. б/с).

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, с этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потолок цен обходится России в €160 млн ($172 млн) ежедневно. В апреле Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Баррель катится по кругу».

Лаура Кеффер