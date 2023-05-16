Глава оборонного комитета Госдумы: расследование крушений двух вертолетов и истребителей в Брянской области займет время

На расследование крушений двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области уйдет время, потому что «ситуация сложная», заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Он подтвердил, что продолжаются поиски тела одного из погибших пилотов.

«Тут сложная ситуация. Насколько я знаю, еще и тело одно не нашли. Там работает группа экспертов Министерства обороны, они как разберутся, будет официальный доклад. Это компетенция Минобороны, давайте дождемся»,— сказал господин Картаполов Telegram-каналу Shot.

По данным «Ъ», 13 мая в Брянской области практически одновременно у границы с Украиной могли быть сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. Губернатор Александр Богомаз рассказал только о крушении вертолета в Клинцах. Власти Стародубского округа региона организовали поиски «второго пилота экипажа разбившегося самолета». Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 мая заявил о введении в стране режима повышенной готовности из-за того, что в Брянской области «были сбиты четыре воздушных судна».

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Ракетная атака в небе».

Лаура Кеффер