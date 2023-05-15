Главные новости за 15 мая. Кубань. Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи «детально разобраться» и выяснить, почему в День Победы на отдельных курортах отсутствовала патриотическая символика.

Авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, получила разрешение властей Грузии выполнять регулярные рейсы в страну с 17 мая. Стоимость билетов начинается от 17 тыс. руб.

Бабушка убитой на Кубани аниматора Татьяны Мостыко скончалась спустя несколько дней после похорон девушки.

Wildberries обратилась в полицию после вскрытой схемы хищения товаров в Сочи. Сразу в нескольких пунктах выдачи заказов курорта исчезали дорогостоящие заказы.

Четырех депутатов Совета Ейского городского поселения могут лишить мандатов из-за недостоверных сведений в декларациях о доходах. Вопрос о досрочном прекращении полномочий будет решаться 18 мая на внеочередной сессии.

В этом году на Кубани планируют ввести в эксплуатацию 19 школ, семь из них — к 1 сентября.

Стоимость размещения в пятизвездочных отелях Кубани в 2023 году выросла на 15–20% в сравнении с прошлым сезоном.

Верховный суд России запретил мэрии Краснодара сносить строящийся ЖК в поселке Пригородном.

Прокуратура закрыла дом престарелых в Геленджике из-за нарушений противопожарной безопасности.

В Севастополе открыли первое отделение Сбербанка. До этого в Крыму работали только банкоматы финансовой организации, которые стали открываться после введения санкций.

Под Туапсе произошло второе землетрясение магнитудой 3,2. Толчки зафиксированы к югу от на глубине 5 км.

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